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Футбол в России

Гол Агаларова помог "Уфе" победить "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 58-й минуте забил нападающий Гамид Агаларов. 21-летний форвард "Уфы" забил 11-й мяч в текущем сезоне чемпионата России и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира.

В заявку "Уфы" на матч по причине травм не попали нападающий Тимур Жамалетдинов, защитники Константин Плиев и Джемаль Табидзе, из-за дисквалификации встречу пропустил полузащитник Эгаш Касинтура. У "Ахмата" из-за повреждений не сыграли полузащитники Бернард Бериша и Антон Швец.

Подопечные Алексея Стукалова одержали первую победу в РПЛ с 18 сентября, тогда уфимцы на своем поле обыграли подмосковные "Химки" (3:2). Для команды из Грозного это поражение стало пятым в последних семи встречах.

После 13 матчей "Уфа" располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе, подопечные Андрея Талалаева идут десятыми в таблице, набрав 15 очков.

В следующем туре "Уфа" 6 ноября на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Ахмат" днем позднее примет "Нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Локомотив1366119-1224
3Динамо1372421-1623
4ЦСКА1372417-1023
5Краснодар1363422-1221
6Сочи1270518-1421
7Крылья Советов1361616-1619
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1350812-1915
11Нижний Новгород1342714-2114
12Ростов1334620-2413
13Уфа1334614-1913
14Арсенал1233614-2412
15Химки1225511-1911
16Урал122375-159

 

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