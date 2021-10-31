Гол Агаларова помог "Уфе" победить "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 58-й минуте забил нападающий Гамид Агаларов. 21-летний форвард "Уфы" забил 11-й мяч в текущем сезоне чемпионата России и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира.

В заявку "Уфы" на матч по причине травм не попали нападающий Тимур Жамалетдинов, защитники Константин Плиев и Джемаль Табидзе, из-за дисквалификации встречу пропустил полузащитник Эгаш Касинтура. У "Ахмата" из-за повреждений не сыграли полузащитники Бернард Бериша и Антон Швец.

Подопечные Алексея Стукалова одержали первую победу в РПЛ с 18 сентября, тогда уфимцы на своем поле обыграли подмосковные "Химки" (3:2). Для команды из Грозного это поражение стало пятым в последних семи встречах.

После 13 матчей "Уфа" располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе, подопечные Андрея Талалаева идут десятыми в таблице, набрав 15 очков.

В следующем туре "Уфа" 6 ноября на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Ахмат" днем позднее примет "Нижний Новгород".