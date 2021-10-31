Гол Агаларова помог "Уфе" победить "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 58-й минуте забил нападающий Гамид Агаларов. 21-летний форвард "Уфы" забил 11-й мяч в текущем сезоне чемпионата России и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира.
В заявку "Уфы" на матч по причине травм не попали нападающий Тимур Жамалетдинов, защитники Константин Плиев и Джемаль Табидзе, из-за дисквалификации встречу пропустил полузащитник Эгаш Касинтура. У "Ахмата" из-за повреждений не сыграли полузащитники Бернард Бериша и Антон Швец.
Подопечные Алексея Стукалова одержали первую победу в РПЛ с 18 сентября, тогда уфимцы на своем поле обыграли подмосковные "Химки" (3:2). Для команды из Грозного это поражение стало пятым в последних семи встречах.
После 13 матчей "Уфа" располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе, подопечные Андрея Талалаева идут десятыми в таблице, набрав 15 очков.
В следующем туре "Уфа" 6 ноября на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Ахмат" днем позднее примет "Нижний Новгород".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|3
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|4
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|22-12
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Крылья Советов
|13
|6
|1
|6
|16-16
|19
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|11
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|12
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|13
|Уфа
|13
|3
|4
|6
|14-19
|13
|14
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|15
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9