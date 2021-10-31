МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили вошел в состав бюро Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБР.

Избрание нового состава бюро состоялось в рамках конгресса организации, который проходит в Белграде. Ранее серб Ненад Лалович был переизбран на пост президента организации сроком на пять лет.

На конгрессе также приняли решение не вносить изменения в весовые категории, однако в правила будут внесены поправки. Изменения будут обнародованы в понедельник.

Мамиашвили является членом бюро UWW с 2014 года.