{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Михаил Мамиашвили вошел в состав бюро Объединенного мира борьбы

Избрание нового состава бюро состоялось в рамках конгресса организации, который проходит в Белграде
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили вошел в состав бюро Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБР.

На эту тему
Ненад Лалович переизбран на пост президента Объединенного мира борьбы
Ненад Лалович переизбран на пост президента Объединенного мира борьбы

Избрание нового состава бюро состоялось в рамках конгресса организации, который проходит в Белграде. Ранее серб Ненад Лалович был переизбран на пост президента организации сроком на пять лет.

На конгрессе также приняли решение не вносить изменения в весовые категории, однако в правила будут внесены поправки. Изменения будут обнародованы в понедельник.

Мамиашвили является членом бюро UWW с 2014 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Лига чемпионов
СМИ: футболисты "Ювентуса" будут заперты на клубной базе перед матчем с "Зенитом"
По информации источника, данное решение связано с неудовлетворенностью главного тренера Массимилиано Аллегри последними результатами команды
Читать полностью