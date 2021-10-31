Мамиашвили: мировая борьба во главе с Лаловичем смогла справиться с серьезными вызовами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) под руководством Ненада Лаловича смог противостоять серьезным вызовам, сегодняшний высокий статус спортивной борьбы стал возможен благодаря ему. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России, член бюро UWW Михаил Мамиашвили.

Лалович занимает пост президента организации с 2013 года, на проходящем в эти дни конгрессе UWW в Белграде серб был переизбран на новый срок.

"Под руководством Лаловича международная спортивная борьба смогла противостоять серьезнейшим вызовам, организация и сегодняшний статус спортивной борьбы, ее место в мировом сообществе и без ложной скромности лидирующие позиции среди других видов спорта связаны с его именем, - подчеркнул Мамиашвили. - Мы действительно сделали серьезные шаги, опираясь на поддержку федераций и активную международную общественную олимпийскую позицию президента UWW, являющегося членом Международного олимпийского комитета".

"Лалович был и остается большим нашим другом, мы одна команда в это непростое время. И, как показывает жизнь, российской борьбе удается занимать достаточно весомое место в международной спортивной борьбе", - сказал Мамиашвили.