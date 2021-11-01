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Сборные по футболу

Карпин прокомментировал публикацию видео из раздевалки сборной после матча со словенцами

Главный тренер рассказал, что виновных поставили в угол

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о "наказании" виновных в публикации видео из раздевалки команды после матча со словенцами, на котором он и футболисты исполняют песню "Валера".

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11 октября россияне на выезде обыграли команду Словении со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. На следующий день в Telegram-канале сборной России было опубликовано видео, в подписи к которому было указано, что публикация согласована с тренером. Карпин в интервью порталу "Чемпионат" заявил, что он не давал разрешения на публикацию.

"Разобрались [с ситуацией], виновные наказаны. Как? Поставили их в угол", - сказал Карпин.

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира на чемпионат мира в ноябре. Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

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