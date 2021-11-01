Федерация дзюдо России продолжит сотрудничество с итальянцем Гамбой до Олимпиады-2024

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Итальянец Эцио Гамба продолжит работать со сборной России по дзюдо в новом олимпийском цикле до Игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Гамба работает со сборной уже четвертый олимпийский цикл, под его руководством команда смогла успешно выступить на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде в Токио сборная завершила выступление с тремя бронзовыми медалями, их завоевали Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

"Эцио Гамба продолжит работу с командой в новом олимпийском цикле", - сообщил Денисов.