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Летние олимпийские виды спорта

Федерация дзюдо России продолжит сотрудничество с итальянцем Гамбой до Олимпиады-2024

На Олимпиаде в Токио, которая прошла летом 2021 года, российская команда завоевала три бронзовые медали
Эцио Гамба Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Эцио Гамба
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Итальянец Эцио Гамба продолжит работать со сборной России по дзюдо в новом олимпийском цикле до Игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Гамба работает со сборной уже четвертый олимпийский цикл, под его руководством команда смогла успешно выступить на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде в Токио сборная завершила выступление с тремя бронзовыми медалями, их завоевали Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

"Эцио Гамба продолжит работу с командой в новом олимпийском цикле", - сообщил Денисов.

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