"Зенит" во вторник сыграет в гостях с "Ювентусом" в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 2 ноября. Футболисты "Зенита" 2 ноября сыграют в Турине против "Ювентуса" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поражение в Италии и победа английского "Челси" в матче против шведского "Мальмё" оставят петербургскому клубу лишь теоретические шансы на выход в плей-офф турнира.

"Ювентус" лидирует в группе Н, набрав девять очков в трех матчах, вторым идет "Челси" (6), третьим - "Зенит" (3), четвертым - "Мальмё" (0). Итальянский клуб в случае победы обеспечит себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это позволит туринцам сосредоточиться на выступлении в чемпионате Италии, где они занимают девятое место. В последнем туре подопечные Массимилиано Аллегри уступили "Вероне" (1:2), после чего руководство клуба приняло решение оставить команду на базе на неделю.

"Эта тема для нас очень простая. Когда мы узнали об этом, никто из нас не спорил, мы остались на базе. Мы все хотим внести посильный вклад в игру команды. Иногда надо и потерпеть, пожертвовать отношениями с семьями, чтобы восстановить позиции, на которых должен быть "Ювентус", - сказал на предматчевой пресс-конференции бразильский защитник хозяев Данило.

У "Зенита" не сыграют давно травмированный хавбек Магомед Оздоев, а также защитник Дуглас и полузащитник Далер Кузяев. Под вопросом остается участие в игре Малкома и Даниила Кругового.

Игра начнется в 23:00 мск. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.