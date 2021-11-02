Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде стартует в Казани

ТАСС, 2 ноября. Россия впервые примет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования будут проходить в Казани во Дворце водных видов спорта со 2 по 7 ноября.

На турнире выступит двукратный олимпийский чемпион россиянин Евгений Рылов. "Прошлый сезон у меня закончился наилучшим образом. Конечно, после Олимпиады моя форма упала, не было возможности переподготовиться. Я думаю, здесь будут результаты очень хорошие, поэтому надо будет соответствовать, но есть определенный момент со здоровьем, не было времени восстановиться", - сказал Рылов накануне старта соревнований.

Из призеров Олимпиады в составе сборной России на чемпионате Европы выступят Климент Колесников, Мартин Малютин и Иван Гирев. Колесников завоевал серебро Игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзу на стометровке вольным стилем, Малютин и Гирев стали серебряными призерами в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Сборная России является победителем медального зачета двух последних чемпионатов Европы. В 2017 году в Копенгагене россияне выиграли девять золотых наград. Два года назад в Глазго российские пловцы завоевали 13 золотых медалей.