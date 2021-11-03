Европейская лига плавания выделила федерациям €1,2 млн в качестве помощи во время пандемии

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Европейская лига плавания (LEN) выделила €1,2 млн 52 федерациям - членам организации в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал медиаменеджер LEN Гергей Чурка.

"LEN выделила еще €1,2 млн для федераций - членов организации, из которых большая часть идет в качестве помощи в борьбе с финансовыми сложностями, вызванными пандемией", - сказал Чурка.

Он отметил, что меньшая часть этой суммы ушла на командировочные расходы участвующих в чемпионате Европы по плаванию в Казани федераций.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани проходит с 2 по 7 ноября.