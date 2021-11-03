Клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" объявил о переходе нападающего Кравцова в "Трактор"

ТАСС, 3 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" отдал в аренду челябинскому "Трактору" российского нападающего Виталия Кравцова. Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Кравцов проходил предсезонный сбор с "Нью-Йорк Рейнджерс" и по его итогам был отправлен в команду Американской хоккейной лиги "Хартфорд Вулф Пэк".

Кравцову 21 год, он был выбран под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года командой "Нью-Йорк Рейнджерс", за которую впервые сыграл в прошлом сезоне. Всего в НХЛ нападающий провел 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В Континентальной хоккейной лиге Кравцов выступал за "Трактор" с 2016 по 2019 год и в сезоне-2020/21.