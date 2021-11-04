Международная федерация хоккея рассматривает дело о положительной допинг-пробе Ничушкина

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает дело о положительной допинг-пробе игрока клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо" Валерия Ничушкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что допинг-проба хоккеиста, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней обнаружен тестостерон, из-за чего хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация. Ничушкин выступал на Олимпийских играх 2014 года.

"До вынесения решения о дисквалификации антидопинговая организация, в производстве и юрисдикции которой находится дело, не вправе раскрывать обстоятельства. Такая необходимость возникает из специфики антидопинговых дел, где квалификация нарушения очень тесно связана с личностью спортсмена, его правом на защищу частной информации, информации о его здоровье, показателях организма. Единственное, что можно отметить, что вопросом Валерия Ничушкина занимается Международная федерация хоккея, в чьей юрисдикции находится спортсмен. Международная федерация хоккея всегда ревностно относится к соблюдению международных стандартов", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.