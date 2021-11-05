Ничья имени Селихова. "Спартак" на выезде поделил очки с "Лестером" в Лиге Европы

ТАСС, 5 ноября. Российский футбольный клуб "Спартак" на выезде сыграл вничью с английским "Лестером" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на арене "Кинг Пауэр Стэдиум" завершилась со счетом 1:1.

Москвичи открыли счет в начале второго тайма - отличился нигерийский защитник Виктор Мозес (51-я минута). Хозяева поля быстро восстановили равенство благодаря точному удару Дэниела Амарти (58). На 75-й минуте в ворота "Спартака" был назначен пенальти за фол Мозеса на Адемоле Лукмане. 11-метровый отправился бить лидер "Лестера" Джейми Варди, с его ударом справился вратарь красно-белых Александр Селихов. Первый матч между этими командами состоялся 20 октября в Москве. Тогда "Спартак" вел со счетом 2:0 к 44-й минуте, но позволил сопернику сократить отставание перед самым перерывом. Во втором тайме гости развили игровое преимущество и довели дело до волевой победы - 4:3. Все четыре мяча за "Лестер" забил замбийский форвард Патсон Дака. Серия "Спартака" без побед насчитывает уже пять матчей. В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые сыграли вничью с "Динамо" (2:2) и "Ростовом" (1:1), а также потерпели разгромное поражение от "Зенита" (1:7), а в Лиге Европы уступили и сыграли вничью с "Лестером". Последняя на данный момент победа столичной команды датирована 3 октября, тогда она на выезде в чемпионате страны победила грозненский "Ахмат" (1:0).

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В другом матче группы С, где выступают "Спартак" и "Лестер", итальянский "Наполи" на выезде разгромил польскую "Легию" (4:1). После четырех туров российская команда с четырьмя очками занимает последнее место в группе. Лидирует "Наполи" (7), далее идут "Легия" (6) и "Лестер" (5). В пятом туре "Спартак" 24 ноября примет неаполитанцев, а "Лестер" на следующий день дома встретится с командой из Варшавы. С сезона-2021/22 изменилась структура Лиги Европы и количество участников группового этапа. Теперь команда, занявшая первое место в группе, выходит в 1/8 финала турнира, а коллектив, ставший вторым, сыграет в двухматчевом противостоянии с одной из команд, которая финиширует третьей в групповом этапе Лиги чемпионов, за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Третьи команды групповой стадии Лиги Европы выступят в плей-офф Лиги конференций. Шансы "Спартака" на плей-офф За два тура до конца группового этапа Лиги Европы отставание "Спартака" от первой строчки составляет три очка. Для того, чтобы выйти в плей-офф второго по значимости еврокубка, красно-белым нужно в оставшихся встречах обыграть "Наполи" (24 ноября, дома) и "Легию" (9 декабря, на выезде).

Существует несколько сценариев, при которых победа над "Наполи" и ничья с "Легией" позволят москвичам пройти в весеннюю стадию Лиги Европы. Самым вероятным из них является победа "Лестера" над польским клубом. В таком случае "Спартаку" будет необходимо, чтобы англичане не проиграли "Наполи". Если же "Спартак" сыграет вничью с "Наполи" и обыграет "Легию", в случае победы "Лестера" над поляками красно-белым будет необходимо, чтобы англичане не проиграли "Наполи". Если "Лестер" и "Легия" сыграют вничью, результат встречи итальянской и английской команд не будет влиять на судьбу российского клуба, поскольку он выйдет в плей-офф (вопрос только в том, с какого места). Если же "Легия" обыграет "Лестер" в пятом туре, в шестом "Спартаку" будет нужна победа английского клуба над "Наполи", в таком случае возникнет необходимость подсчитывать дополнительные показатели, поскольку у трех команд будет по восемь очков. Также "Спартак" продвинется дальше по турнирной сетке в случае поражения от "Наполи" и победы над "Легией", но при условии, что итальянцы обыграют "Лестер", который, в свою очередь, сыграет вничью с поляками. Несмотря на то, что сейчас "Спартак" занимает последнее место в группе, есть расклады, при которых он может стать первым и напрямую попасть в 1/8 финала турнира. Для этого нужно, чтобы красно-белые выиграли две оставшиеся встречи, а "Легия" не проиграла "Лестеру", либо англичане победили команду из Варшавы, но не смогли обыграть "Наполи". Также российская команда может выйти в плей-офф, если обыграет "Наполи" и сыграет вничью с "Легией", а в двух других встречах квартета не удастся выявить победителя. "Спартак" был готов к пенальтистам "Лестера" Главный тренер "Спартака" Руй Витория на послематчевой пресс-конференции отметил, что для команды было важно показать себя с точки зрения защиты. "Это был тяжелый матч, потому что у нас был сложный соперник, - сказал португальский специалист. - С точки зрения обороны мы показали себя как организованная команда, которая отрезала все пути к нашим воротам; конечно, у нас было немного моментов, но мы их развивали и старались продвигаться к воротам. Пропустив, мы не давали забегать нам за спину и создавать много моментов у наших ворот, соперник постоянно атаковал, но мы хорошо защищались".

На вопрос о том, понравилась ли ему больше результативная игра в Москве, в которой красно-белые уступили, или трудовая ничья с 25% владения мячом, наставник российского клуба сделал выбор в пользу второго варианта. "Для нас большой плюс, что мы заработали ничью, а не пропустили четыре мяча. Тут мы показали свою стратегию, хорошую оборону, смогли забить. Мне понравилась эта игра и первый тайм матча в Москве", - отметил Витория. Один из главных героев матча - Селихов, для которого игра в Лестере стала всего третьей в сезоне, из-за перелома пальца он не играл с июля до середины октября, после чего сначала вышел в составе "Спартака-2" в игре во втором по силе дивизиона российского футбола против волгоградского "Ротора" (1:1), а в конце прошлого месяца впервые с мая появился на поле в РПЛ, красно-белые сыграли вничью с "Ростовом" (1:1). На вопрос ТАСС о том, стал ли после двух игр в основе 27-летний голкипер первым номером команды, Витория не дал четкого ответа. "Каждый матч - это новая история; да, Селихов сыграл два матча подряд, но я не думаю о том, чтобы менять или не менять вратаря перед каждым матчем. Мы спокойно готовимся к следующему матчу, а кто сыграет в воротах - посмотрим", - сказал Витория. Селихов в эфире телеканала "Матч ТВ" сказал, что вместе с тренером вратарей изучал трех исполнителей пенальти "Лестера". "Тренер все разжевал, осталось только прыгнуть в нужный угол. С Виторией мы разговаривали всей командой, он поблагодарил нас за этот матч. Я доволен игрой "Спартака", сегодня все старались", - признался голкипер. Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия после матча с "Лестером" отметил, что "в целом, доволен ничьей". "Игра была сложной - считаю, что это положительный результат, - приводит слова игрока обороны красно-белых пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - Конечно, за него можно отдельно поблагодарить Селихова. Мне игра нашей команды понравилась". "Хочу выделить ребят, которые бились, вступали в отбор, дали сопернику создать мало моментов. Один обидный стандарт пропустили. Не все получилось так, как хотелось нам, но результатом доволен", - добавил Джикия. Доминирование и потеря концентрации Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс после завершения матча отметил, что игра со "Спартаком" была довольно сложной, поскольку соперник обладает сильной защитой. "Мы создали очень много моментов, но в один момент потеряли концентрацию, это стоило нам дорого. Расстроен результатом, но удовлетворен игрой команды", - сказал он.

Рассуждая о моменте с пенальти, североирландский специалист встал на защиту Джейми Варди, заявив, что тому просто не повезло. "Мы создавали много моментов, в первом тайме были немного статичны, но во втором тайме действовали лучше. Наши ребята всегда были в зоне обороны соперника. Играли так, как планировали, но не получилось победить", - продолжил Роджерс. Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель после финального свистка заявил телеканалу BT Sport, что игра должна была закончиться победой английской команды. "Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов. На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас даже при этом было достаточно возможностей для того, чтобы вырвать победу", - посетовал датский голкипер. Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в разговоре с ТАСС отметил, что красно-белые вытерпели, проводя около 80% времени в обороне, поскольку "Лестер" заставил так играть. "Когда "Лестер" не ожидал, "Спартак" открыл счет, и кто забил - [Виктор] Мозес, который чуть ли не весь матч играл правого защитника. [Николай] Рассказов не играл, спокойствие было в защите, спокойно отбивались, не допускали грубых ошибок, за исключением, может быть, одной передачи, и то потом догнали", - сказал собеседник агентства. До "Спартака" Россию на международной арене в четверг представлял московский "Локомотив". Железнодорожники в Стамбуле также сыграли вничью с турецким "Галатасараем" (1:1). После игр столичных клубов в Лиге Европы Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА; на данный момент в активе страны 32,082 балла. Отставание от занимающей девятую строчку Шотландии (32,700) составляет 0,618 балла, а отрыв от Украины (31,400), которая располагается на 11-й позиции, равен 0,682 балла. Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 2,900) и 2022/23.