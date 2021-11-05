Жамнов: Ковальчуку интересна работа в качестве менеджера сборной России по хоккею

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук как менеджер сборной России по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) находится на своем месте, эта работа ему интересна. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Ковальчук является менеджером команды по работе с игроками НХЛ.

"Я вижу, что у него есть контакты со всеми - не только с игроками, но и с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. И я думаю, что Илья в Северной Америке - на своем месте. Эта работа для него интересна", - сказал Жамнов.

На данный момент Ковальчук, находящийся, как и Жамнов, в Северной Америке, занимается вопросом по снятию дисквалификации (из-за употребления кокаина - прим. ТАСС) с форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова, чтобы нападающий смог принять участие в Олимпиаде.

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. В 2021 году Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда". Также он выигрывал Кубок Гагарина вместе с санкт-петербургским СКА (2015, 2017).