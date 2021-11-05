Климент Колесников стал 12-кратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Россиянин Климент Колесников победил на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

Россиянин преодолел дистанцию за 49,13 секунды. Вторым стал румын Роберт-Андрей Глинта (49,31), третьим - грек Апостолос Христу (49,87). Россиянин Павел Самусенко занял четвертое место (49,92).

Колесников в 12-й раз завоевал золотую медаль чемпионатов Европы на короткой воде. На счету пловца серебряная и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио. Также он является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира и шестикратным чемпионом Европы. На короткой воде россиянин дважды становился чемпионом мира.

Сборная России лидирует в медальном зачете, завоевав шесть золотых, три серебряные и три бронзовые награды. Далее идут итальянцы (3-10-4) и нидерландцы (3-1-3).

Чемпионат Европы завершится 7 ноября.