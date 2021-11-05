Фигурист Коляда порадовался исполненному каскаду в короткой программе на этапе Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер командного олимпийского турнира в Пхенчхане фигурист Михаил Коляда доволен исполненным каскадом из четверного сальхова и тройного тулупа в короткой программе на этапе Гран-при в Турине. Об этом спортсмен рассказал после выступления на турнире, стартовавшем в пятницу на льду арены "Палавела".

В короткой программе на музыку Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" Коляда исполнил каскад из четверного сальхова с тройным тулупом, выполнил тройной аксель, но упал с четверного тулупа. За свое выступление фигурист получил 92,30 балла.

"Радует, что удался каскад сальхова с тулупом, но было падение с тулупа, - рассказал Коляда. - По ощущениям ехалось хорошо, арена хорошая, лед прекрасный, атмосфера чуть домашняя, даже не знаю почему. Мне понравилось здесь кататься".

Произвольную программу мужчины представят в субботу.