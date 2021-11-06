Снова в Праге. Российские теннисистки сыграют в финале Кубка Билли Джин Кинг

ТАСС, 6 ноября. Теннисистки сборной России превзошли самые смелые ожидания и вышли в финал проходящего в Праге Кубка Билли Джин Кинг - бывшего Кубка Федерации. В решающей встрече напряженного полуфинала Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили американок Шелби Роджерс и Коко Вандевеге со счетом 6:3, 6:3.

В пятницу Самсонова переиграла в двух партиях Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах уступила Даниэль Коллинз. Сборная России впервые с 2015 года сыграет в финале командного турнира, тогда российская команда также в Праге боролась за победу с чешскими теннисистками, но уступила с общим счетом 2-3. Соперником по субботнему финалу станет сборная Швейцарии.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев еще накануне старта турнира признавался ТАСС, что российская команда, не относясь к числу фаворитов, должна выходить в полуфинал, и особенно отмечал командный дух в российской сборной. "В этом году сложилась очень дружная обстановка в команде - моральный фактор внутри играет важную роль в успехе. И на Олимпиаде было то же самое. И по качеству молодцы - играют здорово. Шанс на победу есть", - сказал Тарпищев.

Сборная России удивила перестановками в составе по ходу игрового дня. Изначально на парный матч вместо Самсоновой была заявлена Дарья Касаткина. Тарпищев объяснил ТАСС, что стиль игры Касаткой был более удобен соперницам из американской команды. Поэтому тренерский штаб решил сделать ставку на Самсонову.

"Самсонова, победившая в первой игре, молодец - с ней был риск, потому что первое выступление за сборную, а это всегда определенное давление и пресс ответственности. Но она справилась, - сказал Тарпищев. - Американки играют в ударный теннис, но корт для них недостаточно быстрый. Мы постарались реализовать свои возможности".

Самый счастливый день Самсоновой

Самсонова на своей странице в Twitter назвала выход в финал Кубка Билли Джин Кинг одним из самых важных в жизни. "Трудно выразить словами, что я сейчас чувствую. Сегодня один из самых волнующих и важных дней в моей жизни! Мы в финале Кубка Билли Джин Кинг! Я счастлива!", - написала Самсонова.