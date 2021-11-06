Более 650 атлетов призвали уйти в отставку руководство Международной федерации пятиборья

ТАСС, 6 ноября. Более 650 пятиборцев подписали письмо с требованием к руководящим лицам Международного союза современного пятиборья (UIPM) покинуть свои посты. Текст письма опубликован на портале Inside the Games .

Письмо было написано в связи с исключением конкура из программы современного пятиборья на Олимпийских играх, начиная с 2028 года. Такое решение приняли из-за жестокого обращения с лошадью во время Олимпиады в Токио, тогда тренер сборной Германии ударила животное из-за того, что оно отказалась перепрыгнуть через препятствие. Пятиборцы считают, что данное решение нарушает вековые традиции этого вида спорта.

"Как современные пятиборцы, прошлые и настоящие, мы шокированы решением исполнительного совета UIPM исключить конкур из программы современного пятиборья. Мы единогласно объявляем вотум недоверия президенту и всему составу правления. Барон Пьер де Кубертен создал современное пятиборье специально для Олимпийских игр, чтобы продемонстрировать универсальность спортсменов", - говорится в письме.

"Не посоветовавшись со спортсменами и национальными федерациями, исполнительный комитет разрушил 109 лет современного пятиборья. Правление заявляет, что оно реагирует на давление со стороны Международного олимпийского комитета. Действия нынешнего президента и исполнительного совета показывают, что нам нужен новый совет, способный планировать долгосрочные интересы этого вида спорта, защищать своих спортсменов и свое место в Олимпийских играх. Поэтому мы призываем исполнительный комитет и президента UIPM уйти в отставку", - пишут пятиборцы.

Спортсмены призывают уйти в отставку президента UIPM Клауса Шормана из Германии, занимающего свой пост на протяжении 28 лет, испанца Хуана Антонио Самаранча - младшего, француза Жоэля Бузу, вице-президента UIPM россиянина Вячеслава Аминова, находящегося на своей должности с 2011 года, и других членов исполнительного комитета.

На 71-м конгрессе UIPM, который запланирован на 27-28 ноября, состоятся выборы нового главы организации. Шорман является единственным кандидатом на этот пост.