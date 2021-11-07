Фетисов высказался о проведении хоккейных матчей в рамках проекта ООН

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейные матчи в рамках проекта ООН способствуют улучшению экологической ситуации на планете. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, посол программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов.

Товарищеский матч в рамках проекта ООН "Последняя игра" прошел в воскресенье в британском Глазго. Фетисов сыграл за команду "красных", которая обыграла "синих" со счетом 11:8.

"Этот проект продолжается, мы уже в 14-й стране играем и впервые игра совпала с климатическим саммитом. Философия игры простая - мы приглашаем всех, кто любит хоккей, особенно в странах, где он не является основным видом спорта. Приходят энтузиасты, сегодня много девчонок было на игре и представителей международных экономических организаций", - сказал Фетисов.

"Мы хотим использовать хоккейную дипломатию, чтобы сообщить людям на Земле, насколько хрупок мир в плане экологии, климата и природы и что нужно объединять усилия. Потом участники матча рассказывают о том, что произошло в их жизни за последние 6-10 лет в плане изменения климата. Это очень наглядная картинка - говорят не политики и не ученые, а простые молодые люди, которые озабочены проблемами экологии. Мы отсняли много проблемных моментов, и в той же Шотландии люди обращают внимание на то, как изменился климат там за последнее время", - добавил он.

Россия должна возглавить движение по защите экологии

Фетисов поблагодарил всех тех, кто согласился принять участие в прошедшей игре. "На карте проекта появилась новая страна - Шотландия, где достаточно много людей любит эту игру, играет в нее постоянно, они были частью нашего экологического спортивного праздника. Мы надеемся, это еще один довод в пользу того, чтобы политики по окончании конференции смогли договориться об общих правилах, возможности жить в экологически чистом мире и строить будущее для детей и наших внуков с перспективой", - подчеркнул он.

Организаторы проекта нацелены на то, чтобы сыграть подобный матч в апреле на Северном полюсе. "Посмотрим, как сложится эпидемиологическая обстановка в мире, насколько это позволит привезти известных людей со всей планеты туда, чтобы сыграть в хоккей и обратиться к большим политикам, чтобы они закончили ненужные конфликты, на которые тратится немало средств. Им уделяется большое внимание, а пользы они не приносят", - сказал Фетисов.

Россия по многим направлениям должна возглавить движение по сохранению экологии на планете, считает Фетисов. "У меня завтра три круглых стола, в которых я принимаю участие, буду говорить о том, что необходимо объединить усилия, особенно тех стран, которые влияют на ситуацию. Надо построить дорожную карту и двигаться по этому направлению. Динамика разрушительная, нужно принимать решение, говорить поздно, пора уже действовать", - подчеркнул он.