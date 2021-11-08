Павлюченкова поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 8 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Для 30-летней Павлюченковой 11-я позиция является наивысшей в карьере. Дарья Касаткина и Екатерина Александрова поднялись на две позиции и занимают 26-е и 30-е места соответственно.
В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений: немка Ангелик Кербер покинула десятку сильнейших, на девятую позицию поднялась Ига Свёнтек из Польши, на десятую - испанка Паула Бадоса, которая дебютировала в топ-10.
Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко, третье место занимает чешка Барбора Крейчикова.
Рейтинг WTA от 8 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 582 очка;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 130;
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 708;
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 510;
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 310;
6 (6). Мария Саккари (Греция) - 3 760;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) - 3 455;
8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) - 3 396;
9 (10). Ига Свёнтек (Польша) - 3 286;
10 (11) Паула Бадоса (Испания) - 3 224;
11 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 076...
26 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 2 180...
30 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 881...
32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 870...
39 (40). Людмила Самсонова (Россия) - 1 601...
67 (69). Анастасия Потапова (Россия) - 985;
78 (80). Варвара Грачева (Россия) - 885;
86 (89). Вера Звонарева (Россия) - 849.