Павлюченкова поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 8 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Для 30-летней Павлюченковой 11-я позиция является наивысшей в карьере. Дарья Касаткина и Екатерина Александрова поднялись на две позиции и занимают 26-е и 30-е места соответственно.

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений: немка Ангелик Кербер покинула десятку сильнейших, на девятую позицию поднялась Ига Свёнтек из Польши, на десятую - испанка Паула Бадоса, которая дебютировала в топ-10.

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко, третье место занимает чешка Барбора Крейчикова.

Рейтинг WTA от 8 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 582 очка;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 130;

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 708;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 510;

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 310;

6 (6). Мария Саккари (Греция) - 3 760;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) - 3 455;

8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) - 3 396;

9 (10). Ига Свёнтек (Польша) - 3 286;

10 (11) Паула Бадоса (Испания) - 3 224;

11 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 076...

26 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 2 180...

30 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 881...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 870...

39 (40). Людмила Самсонова (Россия) - 1 601...

67 (69). Анастасия Потапова (Россия) - 985;

78 (80). Варвара Грачева (Россия) - 885;

86 (89). Вера Звонарева (Россия) - 849.