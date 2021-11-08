СМИ: Марьямяки покинет пост главного тренера "Йокерита" по окончании сезона

ТАСС, 8 ноября. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" из Хельсинки Лаури Марьямяки покинет свой пост по окончании текущего сезона. Об этом сообщает финская газета ltalehti.

Среди кандидатов на этот пост числятся Антти Пеннанен, Кари Ялонен и Юкка Ялонен.

Марьямяки 44 года, он тренирует "Йокерит" с 2017 года. Ранее Марьямяки работал в сборной Финляндии на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в качестве помощника главного тренера Эркки Вестерлунда. Финны на Играх завоевали бронзу. Он продолжил работу в сборной в качестве помощника в штабе Кари Ялонена, с 2016 по 2018 год Марьямяки был главным тренером национальной команды.

"Йокерит" лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 40 очками после 27 матчей.