Каменский рассказал о задачах советника главного тренера сборной России по хоккею

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Одними из задач советников главного тренера сборной России по хоккею являются просмотр игроков и общение с ними. Об этом ТАСС рассказал советник главного тренера Алексея Жамнова олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Каменский и президент ЦСКА Игорь Есмантович были назначены советниками главного тренера сборной России 18 октября.

"Мы как советники акцентируем внимание на составе команды. Мы просматриваем уже как можно больше игр, общаемся с игроками, делимся с Алексеем Юрьевичем своим мнением, опытом, - сказал Каменский. - Я сам уже смотрю игры, мы общаемся, обсуждаем, кто с кем будет играть. Что касается выступления нашей сборной на Кубке Карьяла, то кандидаты [в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине] в ней естественно есть, и будем смотреть, оценивать потенциальные возможности их участия в Олимпиаде".

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября.