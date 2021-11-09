Аленичев: российские футболисты в матче с киприотами должны не думать о команде Хорватии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Футболистам сборной России в матче с командой Кипра важно не думать о следующем поединке с хорватами. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия - Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отбора россияне 14 ноября в гостях сыграют с хорватами.

"Все мысли должны быть только о первой игре - нельзя держать в уме хорватов, выходя на матч с командой Кипра, - сказал Аленичев. - Это неправильно. Думаю, мы должны обыгрывать киприотов - все-таки наша сборная сильнее".

Предстоящий встречи из-за травм пропустят защитник "Рубина" Илья Самошников и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. "Всегда хочется, чтобы игроки, на которых рассчитываешь, были в обойме. Думаю, есть достойные кандидаты, которые могут их заменить", - отметил Аленичев.

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.