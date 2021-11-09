Ушаков возглавил московский женский волейбольный клуб "Динамо"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Константин Ушаков назначен на пост главного тренера московского женского волейбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

На этом посту 51-летний специалист сменил серба Желько Булатовича, который был освобожден от должности решением руководства клуба. В прошлом сезоне "Динамо" под руководством Булатовича стало серебряным призером чемпионата России.

"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе восемь очков после пяти туров. Следующий матч московский клуб проведет дома против белорусской "Минчанки" 12 ноября.

Ушаков с 2014 по 2021 года возглавлял краснодарское "Динамо", которое привел к бронзовым медалям чемпионата России, к двум победам в Кубке России и в Кубке европейской конфедерации волейбола, к серебряным наградам клубного чемпионата мира. В 2017 году Ушаков работал главным тренером сборной России на чемпионате Европы. В качестве игрока Ушаков становился двукратным призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира, чемпионом Европы.