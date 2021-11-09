Минспорт планирует повысить заинтересованность россиян в выполнении нормативов ГТО

ТАСС, 9 ноября. Министерство спорта России подготовило законопроект об утверждении комплекса мер по повышению заинтересованности различных категорий населения в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, до 1 мая 2022 года планируется учредить награды Минспорта за значительный вклад в развитие комплекса ГТО, создать комиссию Минспорта по вопросам поддержки общественных проектов, направленных на подготовку граждан к выполнению нормативов в парках и скверах в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Будут составлены видеоинструкции для самостоятельной подготовки различных возрастных групп граждан (до 1 августа 2022 года), приложение "Мобильный тренер" (до 1 сентября 2022 года), а с июля 2022 года будет организован поиск заинтересованных коммерческих организаций, которые должны стать партнерами комплекса ГТО.

Для несовершеннолетних детей и молодежи планируется разработать рекомендации по поощрению обладателей знаков отличия ГТО. В список мер поощрения войдут посещение спортивных мероприятий и встречи со знаменитыми спортсменами. Для трудящихся граждан планируется нематериальное и материальное поощрение работодателями обладателей знаков отличия. Для лиц пожилого возраста также будут разработаны необходимые рекомендации по подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.