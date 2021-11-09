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Олимпиада-2022 в Пекине

Организаторы Олимпиады в Пекине изучат трассу после аварии польского саночника

Матеуш Сохович во время тренировочных заездов на олимпийской трассе получил перелом большой берцовой кости

ТАСС, 9 ноября. Международная федерация санного спорта и организаторы Олимпиады 2022 года расследуют обстоятельства аварии, произошедшей во время тренировочных заездов на олимпийской трассе в Пекине, в ходе которой польский саночник Матеуш Сохович получил многочисленные повреждения. Об этом сообщает AFP.

25-летний спортсмен получил перелом большой берцовой кости. 8 ноября он перенес операцию.

"Международная федерация и устроители трассы тщательно расследуют этот инцидент и извлекут из него уроки", - сказал член Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, возглавляющий координационную группу по Играм в Пекине. Он также отметил, что олимпийский трасса получила отличные оценки за безопасность.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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