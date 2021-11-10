Дубль Наместникова помог "Детройту" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

Россиянин отличился на 15-й и 27-й минутах, также в составе "Детройта" шайбы забросили Дилан Ларкин (35) и Мориц Зайдер (60, в пустые ворота). У "Эдмонтона" голы на счету Ессе Пульюярви (40) и Коннора Макдэвида (41).

ТАСС, 10 ноября. Российский нападающий "Детройта" Владислав Наместников отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Наместников забросил семь шайб за 13 игр текущего сезона, также на его счету две голевые передачи.

"Детройт" одержал третью победу подряд и набрал 16 очков за 14 матчей, команда занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. В активе "Эдмонтона" 18 очков в 11 играх, канадский клуб лидирует в Тихоокеанском дивизионе.

Следующий матч "Детройт" проведет 12 ноября дома против "Вашингтона", "Эдмонтон" в тот же день сыграет на выезде с "Бостоном".