Федор Емельяненко заявил, что готов провести бой против Роя Джонса

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко готов провести бой по правилам бокса против бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса - младшего. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Ранее Рой Джонс - младший неоднократно высказывался о желании провести бой против Емельяненко.

"Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде, - сказал Емельяненко. - Он - один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым - нужен промоушн, который готов организовать такой поединок, нужно обсудить условия".

Рою Джонсу - младшему 52 года, в ноябре 2020 года он провел выставочный поединок против Майка Тайсона. Официально Джонс завершил карьеру в 2018 году.

45-летний Емельяненко не проводил поединков по профессиональному боксу в своей карьере.