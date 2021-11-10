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ММА

Федор Емельяненко заявил, что может проводить бои вне Bellator

При этом поединки могут проходить только в России
Федор Емельяненко Пресс-служба Bellator/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Пресс-служба Bellator/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может проводить поединки вне организации Bellator. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Емельяненко выступает в Bellator с 2017 года. За это время он провел шесть поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел два поражения.

"Я могу выступать вне Bellator, - сказал Емельяненко. - Но только в России. За пределами России я не имею права выступать. У меня неэксклюзивный контракт".

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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