Фигуристка Хромых рассказала, как благодаря Загитовой в ее доме появилась кошка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кошка в семье фигуристки Майи Хромых появилась благодаря олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Об этом Хромых рассказала в интервью ТАСС.

Хромых 6 ноября стала второй на первом в карьере этапе взрослой серии Гран-при, который прошел в итальянском Турине.

"Я с самого детства кошек люблю, у друзей всех котов так тискала, что они при виде меня уже под диван стали убегать. Но у меня и у брата была аллергия, поэтому хорошо понимала, что смысла мне заводить кошечку или кота нет, - рассказала Хромых. - Но в "Новогорске" в последний день сборов нам подкинули трех котят, а Алина [Загитова] их подобрала".

"Это был как раз последний день, мы забирали вещи, и Алина подошла к моей маме и уговорила ее взять котенка. Я уже даже не надеялась, не просила, но теперь у меня есть кошка", - рассказала фигуристка.

Хромых 15 лет, она является серебряным призером финала Кубка России 2021 года.