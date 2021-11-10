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ЧМ по самбо

Российские самбисты выступят на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России

Турнир пройдет в Ташкенте 12-14 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российская команда выступит на чемпионате мира по спортивному и боевому самбо в Ташкенте под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо и глава Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

Чемпионат мира пройдет 12-14 ноября.

"Как и все сборные команды [страны] по всем видам спорта, выступим под флагом Олимпийского комитета России, - сказал Елисеев. - Выступаем так же, как и все команды, ничем не отличаемся. Вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского".

"Ожидания от турнира очень хорошие, несмотря на пандемию, у нас будет где-то 60 стран-участниц. В официальном релизе Международной федерации самбо (FIAS) говорится о 50 странах? Это уже команды, которые приехали, думаем дотянуть до 60. Надеюсь, что конкуренция будет как всегда хорошая", - добавил Елисеев.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

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ЧМ по самбо
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