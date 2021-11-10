Отчетно-выборный конгресс Международной федерации самбо состоится 11 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выборы нового состава исполкома Международной федерации самбо состоятся 11 ноября на отчетно-выборном конгрессе перед чемпионатом мира в Ташкенте. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

Чемпионат мира пройдет 12-14 ноября.

"У нас там (в Ташкенте - прим. ТАСС) будет проходить отчетно-выборный конгресс Международной федерации самбо, - сказал Елисеев. - Заново будет избираться весь состав исполкома Международной федерации самбо. В первый день, 11 ноября, как раз состоится сам конгресс, а 12-14 ноября - чемпионат".

Ранее Елисеев сообщил ТАСС, что российская команда выступит на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.