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Бокс

Чемпионат мира по боксу среди женщин перенесли на 2022 год

Турнир планировалось провести с 6 по 19 декабря 2021 года в Стамбуле
Барбара Мария Сантос (Бразилия) и Саадат Далгатова (Россия) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Барбара Мария Сантос (Бразилия) и Саадат Далгатова (Россия)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Женский чемпионат мира по боксу в Стамбуле перенесен на март 2022 года из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Президент AIBA Умар Кремлев отметил, что здоровье участников соревнований стоит у организации на первом месте.

"Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к чемпионату мира и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон являются приоритетом, поэтому мы не можем рисковать", - сказал Кремлев.

Мировое первенство планировалось провести с 6 по 19 декабря 2021 года в Стамбуле.

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