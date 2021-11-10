Полиция Хорватии окажет содействие болельщикам сборной России по футболу в Сплите

ЗАГРЕБ, 10 ноября. /ТАСС/. Полиция Хорватии будет оказывать содействие российским болельщикам, которые прибудут в Сплит на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Загребе.

Сборная России в ноябре проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

"В связи с проведением 14 ноября в Сплите матча между сборными Хорватии и России хорватские компетентные органы рекомендуют болельщикам по прибытии в аэропорт "Ресник" [Сплита] обращаться в расположенное там отделение полиции, а при посещении города на личном транспорте - к полицейским, которые будут ожидать гостей Сплита на выезде с трассы A1 (Дугополе)", - отметили в диппредставительстве.

"В этом случае полицейские сопроводят болельщиков в район проведения матча, где гости Сплита смогут посетить рестораны, магазины и иные общественные места, а полиция в свою очередь обеспечит меры защиты болельщиков", - добавили в российском посольстве.

По информации диппредставительства РФ в Загребе, для посещения встречи российским болельщикам необходимо иметь при себе входной билет, документ, удостоверяющий личность, а также европейский цифровой ковид-сертификат. "Во всех трех документах должны отражаться идентичные данные, в противном случае вход на стадион может быть запрещен", - обратили внимание в дипмиссии.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.