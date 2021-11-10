Представитель Мазепина прокомментировала инцидент с гонщиком в клубе в Мексике

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российского гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина не выгоняли из ночного клуба в Мексике. Об этом ТАСС заявила представитель пилота.

В четверг газета Mundо Deportivo сообщила, что российского пилота команды "Хаас" выгнали из клуба после Гран-при Мексики. На видео показано, как Мазепин разговаривает с охраной заведения.

"Его не выгоняли. Наоборот, была вечеринка, где он зарезервировал столик, чтобы чествовать инженера команды, для которого гонка в Мексике была последней. Он пригласил всю команду, и когда они пришли на вход, их какое-то время не пропускали. Никита пошел лично разговаривать с охраной, и после этого всех пропустили в клуб. Так что никто никого не выгонял, а наоборот, Никита вступился за команду, чтобы на вечер смогли пройти все", - сказала представитель гонщика.

Мазепин после 18 этапов располагается на последнем, 21-м месте общего зачета "Формулы-1" текущего сезона, не набрав очков. Этот сезон является первым для 22-летнего гонщика в "Формуле-1".