"Локомотив-Кубань" одержал четвертую победу подряд в Еврокубке по баскетболу

ТАСС, 10 ноября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" из Краснодара обыграл на выезде со счетом 98:68 польский "Шлёнск" в четвертом туре Еврокубка. Встреча прошла в польском Вроцлаве.

Самым результативным игроком матча стал игрок краснодарцев Эррик Макколлум, набравший 22 очка. У "Шлёнска" больше всего очков на счету Трэвиса Трайса (14). Встреча была приостановлена в первой четверти на 15 минут из-за технических неполадок на арене.

"Локомотив-Кубань" одержал четыре победы подряд в текущем сезоне Еврокубка и возглавляет турнирную таблицу группы А. "Шлёнск" проиграл все четыре встречи и располагается на предпоследнем, девятом месте.

"Локомотив-Кубань" 13 ноября в матче Единой лиги ВТБ сыграет против польского клуба "Зелена Гура", а 16 ноября в пятом туре Еврокубка встретится с турецким "Тюрк Телекомом".

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. "Локомотив-Кубань" становился победителем соревнования в сезоне-2012/13 и финалистом в сезоне-2017/18. В прошлом розыгрыше до финала дошел казанский УНИКС, в текущем сезоне "Локомотив-Кубань" - единственный представитель России в турнире.