Камчатка весной 2022 года примет международные соревнования по горнолыжному спорту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России, кубок и первенство РФ по горнолыжному спорту пройдут на Камчатке в марте 2022 года, объекты для проведения соревнований уже готовятся, сообщает пресс-служба краевого правительства в четверг.

"Нам в следующем году предстоит провести целый ряд серьезных мероприятий по горнолыжному спорту. Это Кубок Дальнего Востока - международное мероприятие Far East Cup, этап Кубка и Чемпионата России и другие соревнования. Очень важно, что Камчатка становится площадкой для проведения крупных мероприятий по горнолыжным видам спорта российского и международного уровня. В перспективе мы должны усиливать эти позиции. Для этого мы предпринимаем все усилия и с точки зрения организации мероприятий, и с точки зрения развития необходимой спортивной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В горнолыжном комплексе "Гора Морозная" уже подготовились к проведению международных соревнований, провели земляные работы на склонах базы, подготовили отдельную площадку для ратрака на вершине горы и систему искусственного снегообразования. Кроме того, устанавливается новая канатная дорога, которая позволит не только облегчить доступ спортсменов на вершину горы во время соревнований, но и разгрузит кресельный подъемник. Планируется, что соревнования пройдут с 20 по 31 марта.