ФХР привлечет для работы в сборной России главного тренера "Северстали" Разина

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин будет привлечен Федерацией хоккея России (ФХР) для работы в национальной команде. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В составе национальной команды, которая выступит на Кубке Карьяла в Хельсинки, находятся трое игроков череповецкой команды. Это вратарь Дмитрий Шугаев, а также нападающие Никита Гуслистов и Даниил Вовченко. "Северсталь" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

"Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удаленном формате, - сказал Ротенберг. - Нам импонирует игра "Северстали", система, которую он продвигает, я много говорил с ним летом, - это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться".

В качестве игрока Разин становился чемпионом России (1999, 2001), чемпионом Межнациональной хоккейной лиги и обладателем кубка (1994), чемпионом Евролиги (1999, 2000), серебряным призером чемпионата мира 2002 года. В Континентальной хоккейной лиге Разин также работал в екатеринбургском "Автомобилисте", ханты-мансийской "Югре" и владивостокском "Адмирале". Под его руководством ижевская "Ижсталь" в 2015 году стала финалистом чемпионата Высшей хоккейной лиги.