Роман Ротенберг выразил надежду на скорое появление Знарка на скамейке сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил надежду на то, что тренер-консультант национальной сборной Олег Знарок в ближайшем будущем появится на тренерском мостике команды во время матчей. Об этом он рассказал журналистам.

Знарок был включен в состав команды на Кубок Карьяла, однако из-за симптомов ОРВИ и недомогания вынужден был покинуть расположение сборной.

"Олег Валерьевич провел собрание со всем тренерским штабом, очень много внимания обратили на большинство, я думаю, что тот вклад, который Олег Валерьевич внес, положительно скажется на команде, - сказал Ротенберг. - Он постоянно на видеосвязи, общается и с игроками с помощью видеоконференции. Главное - это здоровье, желаем все вместе Олегу Валерьевичу скорейшего выздоровления и надеемся, что в скором времени он опять присоединится к нам".

"Мы это (появление Знарка на тренерской скамейке) увидим в ближайшем будущем, а сейчас самое главное - здоровье. Тот вклад, который Олег Валерьевич хочет внести в команду, касается достижения победы. Задача и тренерского штаба, и моя - помочь ребятам выиграть. Роли могут меняться, и, конечно же, сам Олег Валерьевич уже горел желанием быть на лавке, что можно было видеть на тренировках", - добавил он.

Под руководством Знарка сборная России выиграла Олимпиаду 2018 года, а также чемпионат мира 2014 года, становилась серебряным (2015) и бронзовым (2016. 2017) призером мировых первенств.