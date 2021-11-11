Нидерландец Маккели рассудит матч отбора чемпионата мира между сборными России и Хорватии

ТАСС, 11 ноября. Нидерландец Данни Маккели будет обслуживать матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу между командами России и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Нидерландов.

Матч состоится 14 ноября в хорватском Сплите. Помогать Маккели будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным арбитром назначен Деннис Хиглер. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Пол ван Букел и Клай Руперти.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.