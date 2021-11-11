Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова начала подготовку к зимнему сезону в Португалии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая на Олимпиаде в Токио серебряную медаль, находится на тренировочном сборе в Португалии. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

"Мы уже почти неделю находимся в Португалии, - сказала Абрамова. - Анжелика готовится к зимнему сезону с полной отдачей. Сейчас у нее двухразовые тренировки, она выполняет большой объем беговой, прыжковой и силовой работы, также делает много общеукрепляющих и специальных упражнений. Для нее сейчас привычное начало подготовительного периода с тяжелыми тренировками".

По словам тренера, по возвращении в Москву из Португалии действующая чемпионка мира приступит к техническим тренировкам с шестом.

9 сентября Сидорова одержала победу в финале Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире. Прыжок на 5,01 метра стал рекордным в карьере российской спортсменки.

Мировой рекорд принадлежит россиянке Елене Исинбаевой (5,06 м в 2009 году на соревнованиях в Цюрихе). Высоту 5 м в прыжках с шестом на открытом воздухе брали только Исинбаева, Сидорова и американка Сэнди Моррис. На Олимпиаде в Токио Сидорова заняла второе место с результатом 4,85 м. Победила американка Кэти Нэйджот (4,90).

Главным стартом зимнего сезона будет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года.