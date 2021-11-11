Генменеджер: большинство выступающих в Европе финских хоккеистов поедут на чемпионат мира

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступающие в европейских клубах финские хоккеисты составят основу сборной на домашнем чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал генменеджер команды Финляндии Йере Лехтинен.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2022 году в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

"Мы собираем в течение всего сезона лучших игроков из Европы. У нас может быть оттуда несколько хоккеистов, которые окажутся и в олимпийской команде, но большинство оттуда попадет на чемпионат мира, - сказал Лехтинен. - Нам известен их уровень, в то время как мы не знаем, в каком состоянии приедут весной игроки Национальной хоккейной лиги".