Борис Игнатьев: сборная Кипра не могла продохнуть в матче с командой России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты не дали киприотам ни одного шанса в матче девятого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

В четверг россияне дома победили киприотов со счетом 6:0.

"Конечно, если брать матч в целом и его результат, то можно сказать, что мы обескуражили кипрскую команду и ее болельщиков, но и порадовали этим результатом наших болельщиков, которые находятся в предвкушении серьезных результатов к чемпионату мира, - сказал Игнатьев. - Может быть, разнятся два тайма, в первые 15 минут первой половины матча мы играли в футбол, который мы показали во втором тайме. Мы не дали сегодня не глотка воздуха киприотам, во втором тайме в особенности, они позволили нам делать все, что мы умеем".

"Второй тайм мне очень понравился с точки зрения игры на повышенных скоростях, динамики действий. Конечно, было замечено меньше технического брака, чем в первом тайме после забитого нами гола, где мы явно сбросили проявление скоростных возможностей. Отсюда второй тайм по результату и по качеству разнится с первым", - добавил собеседник агентства.

Игнатьев считает, что есть моменты в игре сборной России, за которые можно переживать перед матчем с хорватами. "Есть позиции, которые нужно пересмотреть, были игроки, которым дали еще лучше подготовиться к матчу с хорватами, - отметил он. - Думаю, что там нужно усилить оборонительные действия и в середине поля, и в линии обороне. Думаю, что [Валерий] Карпин (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) это пересмотрит и усилит кадровые возможности нашей команды. Это будут разные игры, здесь мы учили играть киприотов играть в футбол, а там будут две равные команды, у которых на кону стоит очень много".

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.