Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту стартует в пятницу в Польше

ТАСС, 12 ноября. Стартовый этап Кубка мира по конькобежному спорту начнется 12 ноября в Польше. В состав российской команды включены Наталья Воронина и Руслан Мурашов, пропустившие чемпионат России.

В сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса были проведены всего два этапа Кубка мира, которые прошли 22-24 и 29-31 января 2021 года в нидерландском Херенвене. В нынешнем сезоне запланировано проведение пяти этапов, которые примут Польша, Норвегия, США, Канада и Нидерланды. "Первый старт сезона всегда волнителен, он станет первым с присутствием всех сильнейших конькобежцев мира, это то, чего мы не видели уже практически полтора сезона, потому что в прошлом было ограниченное количество стартов, не все сильнейшие принимали в них участие. У нас были определенные сложности при подготовке, команда не избежала болезней, каких-то, скажем так, шероховатостей в плане подготовки, поэтому сейчас для нас главное войти в этот соревновательный период, задачи стоят завоевать максимальное количество квот для участия в Олимпийских играх", - сказала ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

По итогам выступления на чемпионате России, который прошел в подмосковной Коломне с 28 по 31 октября, в состав национальной сборной на первые четыре этапа Кубка мира вошли Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елена Еранина, Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Виктор Лобас, Даниил Беляев, Данила Семериков, Даниил Алдошкин, Дмитрий Куражов (на первые два этапа). Помимо них, решением тренерского состава на этапах Кубка мира смогут выступить Анастасия Григорьева, Артем Арефьев и Егор Юнин.

Также на старт в Польше выйдут Воронина и Мурашов, пропустившие чемпионат России: Воронина перенесла операцию из-за проблем с почками, Мурашов переболел коронавирусом. "Мы ждем, что выступят не только все, кто планировался, но даже те, в чьем восстановлении к началу сезона мы сомневались. Наташа действительно планирует выступить, Мурашов тоже ожидается, мы надеемся, что он как минимум на одной 500-метровке сможет стартовать. Для него это, скажем так, будет больше тренировочный старт, просто для того, чтобы почувствовать соревновательный процесс, так как, к сожалению, из-за болезни он пропустил чемпионат России", - добавила Барышева.

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков на данный момент не тренируется из-за травмы колена, если он сможет быстро восстановиться, то у него будет шанс отобраться на Олимпиаду в Пекине. Для этого ему необходимо выступить на этапах Кубка мира до Нового года, есть вероятность, что он сможет принять участие в двух последних этапах Кубка мира в нынешнем году в Калгари и Солт-Лейк-Сити.

Первый этап Кубка мира пройдет в Томашуве. С 19 по 21 ноября пройдет этап в норвежском Ставангере, соревнования в Солт-Лейк-Сити состоятся с 3 по 5 декабря, в Калгари - с 10 по 12 декабря. Завершится сезон в Херенвене (11-13 марта). Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.