Умер чемпион мира по футболу 1966 года Рон Флауэрс

ТАСС, 12 ноября. Бывший футболист "Вулверхэмптона" и сборной Англии Рон Флауэрс умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Вулверхэмптона".

В составе сборной Англии Флауэрс, выступавший на позиции полузащитника, стал чемпионом мира в 1966 году. На домашнем мировом первенстве Флауэрс ни разу не вышел на поле. Всего за сборную Англии он провел 49 матчей, в которых забил 10 мячей.

За "Вулверхэмптон" он выступал с 1952 по 1967 год, провел 467 матчей и забил 33 мяча. В составе клуба Флауэрс по три раза выиграл чемпионат Англии и Суперкубок Англии, стал победителем Кубка Англии. Также Флауэрс играл за "Нортгемптон Таун" и "Веллингтон Таун".

Флауэрс стал 16-м футболистом из золотой команды 1966 года, ушедшим из жизни. На данный момент из чемпионского состава сборной Англии в живых осталось шесть человек: Бобби Чарльтон, Джордж Истхэм, Иан Каллаган, Терри Пейн, Джефф Херст и Джордж Коэн.