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Санкции WADA против российского спорта

Организаторы любительского ЧМ по велоспорту объяснили решение включить гимн России

Соревнования проводились под эгидой Международного союза велосипедистов, гонке с раздельным стартом выиграла россиянка Марина Летаева, в связи с санкциям Всемирного антидопингового агентства в честь побед российских спортсменов не может звучать гимн страны

БЕЛГРАД, 12 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Каждый чемпион, стоя на пьедестале почета, имеет право слышать гимн своей страны. Такое мнение ТАСС высказал председатель Балканского велосипедного союза Владимир Куваля, который нарушил запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) и на соревнованиях в Восточном Сараеве включил гимн России в честь победы Марины Летаевой.

Соревнования под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) прошли с 6 по 10 октября. Летаева стала первой в гонке с раздельным стартом.

"Я бывший спортсмен-велосипедист, сейчас занимаюсь организацией соревнований в этом виде спорта, мы работаем в шести странах, проводим свыше 20 мероприятий ежегодно, - сказал Куваля. - Инцидент имел место на самом крупном нашем мероприятии - чемпионате мира по велоспорту среди любителей, право на проведение которого мы получили три года назад. В одной из дисциплин в женской категории победу одержала российская спортсменка (Марина Летаева). Когда встал вопрос, какой гимн включать, а мы по правилам должны были включать музыку Чайковского, я сказал: "Нет, ни в коем случае! Если кто-то стал чемпионом мира, он должен слышать гимн своей страны".

Куваля рассказал, что вместо гимна, который организаторы получили от UCI, они скачали в интернете гимн России. "И когда начала звучать музыка Чайковского, я приказал остановить ее и включить гимн России. Мы включили гимн и все прошло здорово", - вспомнил председатель Балканского велосипедного союза.

Требования извинений

Однако через несколько дней UCI выдвинул претензии к организаторам. "Через несколько дней я получил документ о том, какое нарушение допустил, и предупреждение, что из-за этого ставится вопрос о запрете мне и моей организации в будущем проводить спортивные соревнования в велосипедном спорте, - рассказал Куваля. - Мне предложили сказать, что я ошибся, принести извинения, и все будет решено. Но я отказался, я сказал, что сделал бы то же самое для любого спортсмена, который бы победил на чемпионате мира и хотел бы услышать свой гимн. Я считаю их подход примером двойных стандартов".

"Вскоре я еду на встречу организаторов 100 лучших велосипедных гонок в мире, который пройдет в Париже. Меня попросили дать свои разъяснения в ходе этой встречи, они были вежливы, не угрожали, только предупредили о запрете проведения соревнований. Но я не намерен извиняться и там, потому что я сделал это по своим убеждениям. Я считаю, что дискриминация России проводится на основе неспортивных критериев, и уверен, что обобщать таким образом вещи нельзя, нельзя так относиться к спортсменам из России и других стран", - считает председатель Балканского велосипедного союза.

Рассмотрение дисциплинарного дела о нарушении в ходе чемпионата мира среди любителей пройдет в Париже 19 ноября.

Информация о поступке Куваля в последние дни стала широко популярной в социальных сетях. "В последние дни ко мне поступает много сообщений из России, люди присылают слова поддержки", - рассказывает он.

Одновременно слова поддержки направило посольство России в Боснии и Герцеговине: "Мы приветствуем господина Владимира Куваля, который показал храбрость и здравый смысл. Воспринимаем решение о включении российского гимна как выражение искренней любви к России, которую никто не смеет запретить".

Санкции WADA

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отношении РУСАДА был принят ряд санкций.

До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства вместо российского гимна при награждении спортсменов звучит фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
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