Матыцин: северная ходьба является важным механизмом вовлечения людей в массовый спорт

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Проект "Северная ходьба - новый образ жизни", который реализуется общероссийской общественной организацией "Добровольный физкультурный союз граждан и организаций", является важным фактором и эффективным механизмом, позволяющим вовлекать людей в массовый спорт. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Олег Матыцин.

В пятницу состоялось открытие всероссийского съезда координаторов проекта "Северная ходьба - новый образ жизни". Данный проект является победителем грантового конкурса министерства спорта, который ежегодно проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

"Министерство спорта планирует поддерживать инициативы, которые нам предлагают со стороны некоммерческих организаций и общественных объединений, - сказал Матыцин. - В направлении, которое развивается под руководством Ирины Эдуардовны [Слуцкой] (Слуцкая является председателем президиума "Добровольного физкультурного союза" - прим. ТАСС) и всех ее коллег, видим, что значительный позитивный импульс ощущается по всем регионам, несмотря на пандемию: интерес большой, многократно возросло количество занимающихся людей, количество организаций, которые в это вовлечены. Важно, что это является одним из направлений развития корпоративного спорта: компании с большим интересом воспринимают это направление, создаются коллективы, готовятся методисты, потому что мы понимаем, что без подготовки профессиональных инструкторов и повышения квалификации сложно рассчитывать на успех".

"Северная ходьба - одно из направлений, по которому министерство спорта взаимодействует с общественными организациями по реализации государственной политики, в частности стратегии развития физической культуры и спорта. Это очень важный фактор и эффективный механизм вовлечения людей в массовый спорт: он не требует строительства спортивных сооружений, всепогодный, всевозрастной. Поэтому мы рады, что движение растет, уверен, что оно будет позитивно развиваться", - добавил министр спорта.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.