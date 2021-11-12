Боль и слезы. Японский этап Гран-при продолжится без российской фигуристки Усачевой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Четвертый этап серии Гран-при в Токио стал одним из самых нервных для российских поклонников фигурного катания. В день вылета команды в Японию стало известно, что турнир из-за проблем с ногой пропускает Александра Трусова, ученица группы Этери Тутберидзе, а в первый день старта из борьбы выбыла Дарья Усачева, еще одна воспитанница "Хрустального".
Все произошло молниеносно. Спортсменки вышли на шестиминутную раскатку перед короткой программой, Дарья должна была выступить первой в сильнейшей разминке. Усачева раскрылась в воздухе раньше времени и упала после исполнения флипа, приземлившись на лед бедром. С катка плачущую фигуристку быстро унес врач сборной Филипп Шветский.
Даниил Глейхенгауз, тренер группы Этери Тутберидзе, по стечению обстоятельств в этот момент комментировал выступления одиночниц в прямом эфире Первого канала, для него случившееся оказалось полной неожиданностью. "Во время отрыва в воздухе она почувствовала болевые ощущения. Тяжело подобрать слова, это было неожиданно для нас. Серьезных проблем со здоровьем не было, были небольшие мышечные повреждения, как и у всех спортсменов, разные боли возникают, медицинский штаб следит за этим", - сказал он.
Как позже сообщили ТАСС в штабе команды в Японии, Усачева была незамедлительно осмотрена медиками российской команды, спортсменке потребовался рентген. По сообщению пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристке диагностировали отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости . Травма является достаточно распространенной и характерна для спортсменов в возрасте 13-17 лет, она требует не очень продолжительного лечения и реабилитации, и в 99% случаев спортсмен возвращается к нормальной профессиональной деятельности.
После короткой программы лидирует японка Каори Сакомото (76,56 балла). Второе место занимает ее соотечественница Мана Кавабе (73,88), третьей идет представительница Южной Кореи Ен Ю (68,08).
Мишина и Галлямов держат марку
Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука, выиграли короткую программу с результатом 78,40 балла. Второе место занимают россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).
Мишина и Галлямов уже дважды успешно стартовали в сезоне, выиграв на турнире Finlandia Trophy в финском в Эспоо, а также на третьем этапе Кубка России в Сочи. Старт в Японии порадовал спортсменов большим количеством зрителей на трибунах, а также российскими флагами, которыми их приветствовала японская публика.
У Тарасовой и Морозова, которые готовятся к олимпийскому отбору под руководством группы Этери Тутберидзе и олимпийского чемпиона Максима Транькова, первые эмоции от проката были не самые лучшие. "Сделана грубая ошибка, не получился прыжок, - рассказал после проката Морозов. - Мы не смогли обновить свой максимум, немного расстроены, но что сделано, то сделано. Будем настраиваться на произвольную, будем выходить злее".
Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили публике свою новую короткую программу. Спортсмены в начале сезона испытывали проблемы из-за травм, в частности у Кацалапова были проблемы со спиной. Однако спортсмен заверил журналистов, что сейчас с самочувствием у него все в порядке. "Чувствую себя хорошо, и вокруг меня много людей, кто помогает мне справиться с этим и идти вперед", - сказал Кацалапов.
Синицина и Кацалапов лидируют, набрав 86,33 балла, и их тренер Александр Жулин остался доволен прокатом, в особенностью скоростью, на которой выступали его подопечные. "Оценка удовлетворила, хотя где-то проиграли в технической части, есть куда прибавлять и над чем работать", - отметил специалист. Вторыми идут Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (86,02), третьими - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43), российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко находятся на последней, девятой позиции (65,17).
В соревнованиях мужчин лидирует японец Сёма Уно (102,58), на второй позиции располагается Винсент Чжоу из США (99,51), третьим идет представитель Южной Кореи Чха Чон Хван (95,92). Российские фигуристы Макар Игнатов (90,54) и Александр Самарин (84,32) занимают четвертое и седьмое места соответственно.
Победители этапа во всех категориях определятся 13 ноября.