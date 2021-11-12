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ЧМ по самбо

Российские самбисты завоевали семь медалей в первый день чемпионата мира

Единственная золотая награда на счету Расула Магомедова
Мария Молчанова (слева) EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Мария Молчанова (слева)
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 12 ноября. Сборная России по самбо завоевала семь медалей в первый день чемпионата мира в Узбекистане. Соревнования проходят в Ташкенте.

Чемпионом в боевом самбо стал Расул Магомедов (весовая категория до 98 кг), серебро завоевал Денис Гольцов (свыше 98 кг).

Серебряными призерами в спортивном самбо стали Саян Хертек (до 58 кг) и Светлана Уварова (до 59 кг), бронзовыми - Александр Глуховских (до 64 кг), Мария Молчанова (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 54 кг).

По итогам первого дня мирового первенства российская команда располагается на третьем месте в медальном зачете. На первой строчке находится сборная Казахстана, в активе которой пять медалей, из которых две золотые, одна серебряная и две бронзовые, на второй - самбисты из Белоруссии (2-0-2).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Текущее мировое первенство завершится 14 ноября.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. На чемпионате мира в Ташкенте российская команда выступает под флагом Олимпийского комитета России. Вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

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