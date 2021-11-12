РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом инвалидов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве в области развития футбола среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение между сторонами предусматривает развитие адаптивных дисциплин футбола, повышение уровня доступности футбольных стадионов и предоставляемых для них услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и людей с инвалидностью, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия с футбольными болельщиками профессиональных футбольных клубов в рамках создания Национальной ассоциации болельщиков с ОВЗ, проведение совместных мероприятий.

"Развитие адаптивных дисциплин футбола и повышение уровня доступности футбола является важнейшей задачей РФС, - сказал советник президента РФС, руководитель департамента по социальной ответственности и бывший футболист сборной России Алексей Смертин. - Объединив усилия с Всероссийским обществом инвалидов, мы сможем систематизировать работу в этом направлении и облегчить жизнь тысячам болельщикам".

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отметил, что футбол является лучшей спортивной дисциплиной, способствующей социализации инвалидов. "Я уверен, что это соглашение будет служить развитию спорта для инвалидов. Мы понимаем, что футбол, как спортивная дисциплина - это лучший способ социализации, интеграции инвалидов в общество. Кроме того, каждый футболист с ограниченными возможностями здоровья - это пример для подражания, мотивирующий других двигаться дальше и жить полноценной жизнью", - сказал он.