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Олимпиада-2022 в Пекине

МОК дополнительно выделил $28,5 млн национальным комитетам перед Играми в Пекине

Средства направлены на помощь странам в связи с различными антиковидными мерами при подготовке к Олимпиаде

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) направил дополнительную субсидию для национальных олимпийских комитетов (НОК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Общий объем выделенных средств составит $28,5 млн, которые будут распределены среди участников Олимпийских игр в Пекине. Перед летними Играми в Токио МОК выделил на фоне пандемии коронавируса $47 млн, дополнительная выплата связана с вкладом олимпийских комитетов в проведение летней Олимпиады и направлена на помощь странам в связи с различными антиковидными мерами при подготовке.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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