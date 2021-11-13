Сборная Англии разгромила албанцев в матче отбора чемпионата мира. Кейн оформил хет-трик

ТАСС, 13 ноября. Сборная Англии по футболу обыграла со счетом 5:0 команду Албании в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Голы забили Гарри Магуайр (9-минута), Джордан Хендерсон (28) и Гарри Кейн (9, 18, 45+2).

В других матчах группы I поляки победили на выезде сборную Андорры (4:1), венгры переиграли дома команду Сан-Марино (4:0).

По итогам девяти сыгранных матчей англичане возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка. Далее идут команды Польши (20), Албании (15), Венгрии (14), Андорры (6) и Сан-Марино (0). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

В заключительном матче отбора англичане в гостях сыграют с командой Сан-Марино, сборная Польши примет венгров, албанцы дома сыграют с командой Андорры. Игры пройдут 15 ноября.